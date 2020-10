On Numara sonuçları merakla bekleniyor. Her hafta Pazartesi günleri çekiliş gerçekleştirilirken şans oyunu sevenler sonuçları merakla bekliyor. Doğru tahminlerde bulunarak büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler için MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 EKİM 2020 PAZARTESİ

Milli Piyango ile On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ