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MPİ ile açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile belli oldu mu?

Her hafta Pazartesi günleri çekiliş yapılan merakla bekleniyor. Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olmakla birlikte şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler araştırmalarına şimdiden başladılar. Peki; MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 5.10.2020 15:09 Son Güncelleme: 5.10.2020 15:12 ABONE OL
MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

merakla bekleniyor. Her hafta Pazartesi günleri çekiliş gerçekleştirilirken şans oyunu sevenler sonuçları merakla bekliyor. Doğru tahminlerde bulunarak büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler için MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile belli oldu mu?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 EKİM 2020 PAZARTESİ

Milli Piyango ile On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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MPİ ile On Numara Sonuçları açıklandı mı? 5 Ekim 2020 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?
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