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: 'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

: 'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı! Alınan haberine göre; sevgilisi 'yı dövdüğü öne sürülen 'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in olay keşfi sırasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı. 5 Şubat'ta meydana gelen olayda Antalya'dan 'ya gelen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti, birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Ayşe Dırla, tartışma sırasında evden çıkıp, parka geldi. Ayşe Dırla'nın peşinden giden Özgür Duran iddialara göre sevgilisini dövmeye başladı. Sesleri duyarak tartışan çiftin yanına gelen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Özgür Duran ile çıkan arbedede Kadir Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran'ın hayatını kaybetmesiyle tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kadir Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:48 Son Güncelleme: 5.10.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, 3'üncü 'nde başlandı.

Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

'TESPİHLE OYNAR GİBİ OYNAMAK İÇİN ALMIŞ'

'da olay yerindeki keşif sırasında, 'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tutanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen 'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

AYŞE DIRLA'NIN RAPORU: DARP YOK

tarafından darbedildiği öne sürülen hakkında 9 Şubat günü Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

'HAK ETMEDİĞİMİZ DURUMLAR YAŞADIK'

'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç (48), oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık" dedi. ve avukatlarının, 'kadına şiddet' gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. 'nın darbedilmediğine dair rapor var" diye konuştu.

Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

'ELİNDE BIÇAKLA KAMERİYEYE GELİYOR'

Oğlu ile 'nın parkta yüksek sesle tartıştığını, oğlunun o esnada kameriyeye yumruk attığını belirten Dalkılıç, şöyle konuştu:
"Parkta Ayşe'nin ağlaması sonucu , yanlarına giderek 'Neden kadına şiddet uyguluyorsun?' diyor. Oğlum da 'Kadına şiddet uygulamıyorum. Biz sadece tartışıyoruz. Sen evine git' diyor. Oğlum ve Ayşe Dırla, defalarca 'git' demelerine rağmen Kadir Şeker, elinde bıçakla kameriyeye geliyor.

Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

'in bıçakla geldiğini görüyor. Ayşe bıçağı görür görmez Özgür'ü kenara çekmiş. Ayşe de 'Ablam sen git, o benim eşim, tartışıyoruz' demiş. Şimdi ben soruyorum, Kadir Şeker elinde bıçakla neden geldi? Niçin geldi? Defalarca uyarmalarına rağmen neden dönüp gitmedi? Neden bir polisi aramadı? Neden birilerinden yardım istemedi? Çünkü kadına şiddetin olmadığını kendisi de biliyor."

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Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

'NEREDE KALDI MERHAMETLİĞİ, VİCDANI'

Oğlu 'ın sabıkası olduğu için yargılanmaması gerektiğini, yaptığı hataların bedelini cezaevinde yatarak çektiğini ifade eden Mübeyyen Güner Dalkılıç, "O konularla bu konuların ne alakası var. Onlar kadına şiddet diyerek yola çıkıyorlar. Benim dediğim gibi kadına şiddet yok. de bunu biliyor. Çocuğumu yaralıyorsun orada, neden yardım etmedin? Neden tampon yapmadın? Suriyeli bir vatandaş koşarak gelip tampon yapıyor. Kadir Şeker, yerde can çekişen oğluma tekme atarak 'Allah kahretsin' diyor. Nerede kaldı merhametliği vicdanı" dedi.

Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!

'KADİR ŞEKER TIP ÖĞRENCİSİ DEĞİL'

'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (18) ise ağabeyini öldüren 'in, 4 sene sınava girdiğini ve tıp fakültesini kazanamadığını, asla bir tıp öğrencisi olmadığını kaydetti. Remzi Duran, "Kadına şiddet olayı yok. 'nın darp raporu burada, sonuç olarak darp ve cebire rastlanmadığı ortaya çıktı. Kendi ağzından beyanı da var. Kadir Şeker'in 'Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım' diye beyanı var" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Kadir Şeker'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı!
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