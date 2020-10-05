Son dakika haberi: Öldürüp ‘Günaydın aşkım’ mesajı attı

'KIZI İÇİN SABREDİYORDU'

Acı haberi alınca Kahramanmaraş'tan Adana'ya gelen Hülya Güllüce'nin ağabeyi Ünal Güllüce, Adli Tıp Kurumu önünde, "Kardeşimin peşini bırakmıyordu. Kardeşime şiddet uyguluyormuş. Birkaç kez tehdit etmiş ama o bunları bize hiç söylemedi. Sonradan öğrendik. Kardeşim lise 3'üncü sınıfa giden kızı için katlanıyordu. Planlı bir şekilde kardeşimi öldürmüş. Gencecik kardeşim toprak oldu. Devletin bir an önce idam yasasını getirmesini istiyorum" dedi.