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Asayiş şubeden 589 adrese baskın! 123 kişi gözaltına alındı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gece 589 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 6.10.2020 15:27 Son Güncelleme: 6.10.2020 15:34 ABONE OL
Asayiş şubeden 589 adrese baskın! 123 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde İstanbul genelinde daha önce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 589 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 123 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şubeden 589 adrese baskın! 123 kişi gözaltına alındı | Video

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEKLERİ BELİRTİLDİ

Sabah saatlerinde önceden belirlenen adresleri basan ekipler aralarında "hırsızlık" suçundan 18 yıl ve 7 yıl kesinleşmesi hapis cezası bulunan 2 kişi, "ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişinin olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.

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Asayiş şubeden 589 adrese baskın! 123 kişi gözaltına alındı
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