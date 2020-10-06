Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde İstanbul genelinde daha önce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 589 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 123 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şubeden 589 adrese baskın! 123 kişi gözaltına alındı | Video

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEKLERİ BELİRTİLDİ

Sabah saatlerinde önceden belirlenen adresleri basan ekipler aralarında "hırsızlık" suçundan 18 yıl ve 7 yıl kesinleşmesi hapis cezası bulunan 2 kişi, "ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişinin olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.