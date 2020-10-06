Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan İ.A. dini nikahla evlendiği Suriye uyruklu eşine 5 gün boyunca işkence yaptı. Cani koca genç kadını oturdukları altıncı kattaki evinin odasına kilitleyerek kayıplara karıştı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis şiddete maruz kalan kadını kurtardı

Genç kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken tedavisine devam edilmek üzere Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde şiddet mağduru kadının kafatasında kırıklar oluştuğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği belirlendi. Polise verdiği ilk ifadesinde üç çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadının eşinin kendisini zincirle dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İ.A.'yı saklandığı bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.