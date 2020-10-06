Hakan Atalay kimdir? EDHO oyuncusu Hakan Atalay kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon oyuncularından Hakan Atalay'a ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda Hakan Atalay kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, Hakan Atalay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…

HAKAN ATALAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hakan Atalay Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Aslen Artvin'lidir ve 1982 yılının Ocak ayında Artvin'de dünyaya gelmiştir.

Köprü, Yengeç Oyunu, Aile Saadeti, Şenlikname, Kardeşim Benim, Fi, Çırak ve Sevdanın Bahçesi gibi bir çok projede rol almıştır. 2018 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Tehlikeli Karım dizisinde Şahin Ege karakterini canlandırmıştır.

Kaynak: kimnereli.net