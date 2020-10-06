İstanbul’un kalbinde tarihi karar

İSTANBULLU KÜLTÜRÜ GERİ DÖNECEK

Eski Fatih sınırları içinde binaların büyük kısmı 50 yaşının üzerinde. Fatih belediyesi yılda 150-200 tane yeni yapı ruhsatı veriyor. Binalar yenilenmediği için kayıtdışı ikamet ve günübirlik kiralama nedeniyle sosyo-ekonomik doku birçok mahallede değişmiş durumda. Daire sahiplerinin yeni düzenleme sonrasında belediyeye gelerek bilgi aldığını ve düzenlemeye çok sevindiğini belirten Ergün Turan,"Fatih'te evler yenilenemediği için nüfus başka yerlere gitti. Fatihle ilgili en büyük hayalimiz burasının yeniden eski İstanbullu sakinlerinin geri dönmesi. Fatihte yıllarca oturmuş insanlar geri dönecek. Plan notuna öyle çalıştık ki, kime izah ettiysek diyecek birşeyi olmadı. Ne rant var ne kayırma var. Binası riskli olarak tescil ettiren vatandaşımız kentsel dönüşüm ayrıcalıklarından da yararlanacak. Bakanlığımız kira yardımı veya kredi için faiz yardımında bulunacak. Binalar riskli bina belgesi aldığında bütün harçlardan neredeyse muaf" diye konuştu.