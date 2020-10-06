Mağdur edilen kadınlar seslerini Esra Erol'da duyuruyor

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bugün katılan Meryem Tarım'ın iddiası damga vurdu. Kocası yabancı uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşıyor. Esra Erol'da programına katılan 33 yaşındaki Meryem Tarım, 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

EŞİNİN EVE DÖNDÜĞÜ SIRADA...

Konya'da yaşayan Meryem Tarım'ın iddiasına göre Eşi Ömer 3 yıldır yabancı uyruklu F.T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.

EŞİ HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

Yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için yaşlı babasıyla nikah yapan Meryem Tarım'dan eşi hakkında şok iddialar…Eşi Ömer Tarım'ın karısının arka sokağında yabancı uyruklu sevgilisi F.T. ile ev tuttuğunu şuan 12 yaşında olan oğlu babasının kadınla olan ilişkisini bildiğini belirten Meryem Tarım, "Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi" dedi.