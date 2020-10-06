Aleyna Çakır olayında SON DAKİKA gelişmesi! Ümitcan Uygun hakkında fuhuştan suç duyurusu...

MÜGE ANLI'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

Müge Anlı ise yaptığı açıklamada, "Ben Aleyna'nın ailesinin 'Ölüm tehdidiyle yaşıyoruz' demesine açıkçası son derece üzüldüm. Ne demek yani zaten evlatlarını kaybetmişler. Bir de ölüm tehlikesiyle yaşıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bir hukuk devletine bunları yakıştıramıyorum. Bunların bir an evvel ortaya çıkarılıp varsa da cezalıların ve suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hem suçlu hem güçlü. Hem bir üzüntü yaşıyorsun hem de öldürülmekten korkuyorsun. Tehdit edildiğini söylüyorsun. Bunların varsa eğer delilleri ortaya konulsun" dedi.