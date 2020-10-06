Aleyna Çakır olayında SON DAKİKA gelişmesi! Ümitcan Uygun hakkında fuhuştan suç duyurusu...

Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı sürekli dövdüğünü, en sonunda da bayıltana kadar darp ettikten sonra sosyal medyada canlı yayın yaptığını ifade eden komşulardan biri Ümitcan'ın Aleyna'ya zorla fuhuş yaptırdığını ve buradan elde edilen parayla eğlendiğini ifade etti. Ailenin avukatı Umur Yıldırım, bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Gelişmelerden sonra Ümitcan Uygun yeniden ifadeye çağrılabilir.
MÜGE ANLI'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ!
Müge Anlı ise yaptığı açıklamada, "Ben Aleyna'nın ailesinin 'Ölüm tehdidiyle yaşıyoruz' demesine açıkçası son derece üzüldüm. Ne demek yani zaten evlatlarını kaybetmişler. Bir de ölüm tehlikesiyle yaşıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bir hukuk devletine bunları yakıştıramıyorum. Bunların bir an evvel ortaya çıkarılıp varsa da cezalıların ve suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hem suçlu hem güçlü. Hem bir üzüntü yaşıyorsun hem de öldürülmekten korkuyorsun. Tehdit edildiğini söylüyorsun. Bunların varsa eğer delilleri ortaya konulsun" dedi.
AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASI DURAK UYGUN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
Öte yandan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un eşinin öldüğü gün ifade ettiği sözlere de suç duyurusunda bulunuldu. Durak Uygun, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır olayından sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a defalarca şiddet uyguladığı, bayıltıp dövdükten sonra Instagram'da canlı yayın yaptığı belirtilmişti.
ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: "TEHDİT ALTINDAYIZ!"
Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin tehdit altında olduğunu söylüyor. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi.