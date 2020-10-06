Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası başladı!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Cemal Metin Avcı'nın psikolojik tedavi gören ve sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabilen eşi Eda Avcı, avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verip, geçen 29 Temmuz'da Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanma davası açtı.

Tarafların imza altına aldığı Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı'ya maddi, manevi toplam 5 milyon lira tazminat ödemeyi ve Muğla'daki bir taşınmaz ile iki aracı vermeyi kabul ettiği protokol de mahkemeye sunuldu. Çiftin müşterek kız çocuğunun velayetinin annesinde olması ve Cemal Metin Avcı'nın karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödeyeceği de protokolde yer aldı. Davanın görülmesine ise bugün Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde başlandı. Davaya tarafların avukatları katılırken, davacı Eda Avcı duruşmaya gelmedi. Eda Avcı'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye yazılı ifadesini sunmasının ardından mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.