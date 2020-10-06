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haberi: 'in katili ile eşi 'nın boşanma davası başladı!

'da yaşayan üniversite öğrencisi 'i vahşi bir şekilde öldüren ve eşi 'ın boşanma davası başladı. Eda Avcı, duruşmada gelmeyerek avukatı aracılığıyla yazılı ifade verirken hakim duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Cemal Metin Avcı ve Eda Avcı'nın bir de kız çocukları vardı. Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundna tutuklanmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:56 Son Güncelleme: 6.10.2020 17:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası başladı!

DHA'nın aktardığı haberine göre 'in katili 'nın boşanma davası başladı. Cemal Metin Avcı'dan bir kız çocuğu olan 28 yaşındaki , mahkemeye gelmeyerek avukatı aracılığıyla yazılı ifade verdi. Tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'nın ifadesi Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nde alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı'nın (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davası görülmeye başlandı. Duruşmaya gelmeyen Eda Avcı, avukatı aracılığıyla yazılı ifadesini mahkemeye sunarken, mahkeme hakimi duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Cezaevinde olan Cemal Metin Avcı'nın ise talimatla Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası başladı!

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası başladı!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken 'nın psikolojik tedavi gören ve sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabilen eşi , avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verip, geçen 29 Temmuz'da 1'inci Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanma davası açtı.

Tarafların imza altına aldığı Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı'ya maddi, manevi toplam 5 milyon lira tazminat ödemeyi ve Muğla'daki bir taşınmaz ile iki aracı vermeyi kabul ettiği protokol de mahkemeye sunuldu. Çiftin müşterek kız çocuğunun velayetinin annesinde olması ve Cemal Metin Avcı'nın karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödeyeceği de protokolde yer aldı. Davanın görülmesine ise bugün Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde başlandı. Davaya tarafların avukatları katılırken, davacı Eda Avcı duruşmaya gelmedi. Eda Avcı'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye yazılı ifadesini sunmasının ardından mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası başladı!

Dava kapsamında cezaevinde olan 'nın ise talimatla Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesi'nde ifadesinin alındığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası başladı!
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