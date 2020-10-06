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: Koğuş arkadaşını öldürdü kanıyla duvara lakabını yazdı! Verilen ceza belli oldu...

haberi: Çorum'da meydana gelen kan donduran cinayetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Alınan son dakika haberine göre; Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta, Ünsal Ateş ve Çağrı Yasa, kendisi gibi hükümlü olan Fırat Tuncel'i iple boğarak öldürüp boğazını keserek kanıyla duvara lakaplarını yazdılar. 12 Mart 2019'da meydana gelen korkunç olayda; cinayet nedeniyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasını çeken Ateş, 'kasten yaralama' hükümlüsü Yasa ile birlikte, aynı koğuşta kaldıkları 'hırsızlık' suçundan hüküm giyen Tuncel'i, eşyasını çaldığı gerekçesiyle yattığı ranzada öldürdü. Cinayeti itiraf eden sanıkların müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika: Koğuş arkadaşını öldürdü kanıyla duvara lakabını yazdı! Verilen ceza belli oldu...

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta, kendisi gibi hükümlü olan Fırat Tuncel'i (27) iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kestikten sonra kanıyla koğuş duvarına lakaplarını yazan Ünsal Ateş (36) ve cinayette kendisine yardım eden Çağrı Yasa (26), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 12 Mart 2019 günü Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşunda meydana geldi. İşlediği cinayet nedeniyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasını çeken Ünsal Ateş, 'kasten yaralama' hükümlüsü Çağrı Yasa ile birlikte, aynı koğuşta kaldıkları 'hırsızlık' suçundan hüküm giyen Fırat Tuncel'i, kişisel eşyasını çaldığı gerekçesiyle yattığı ranzada, iple boğarak öldürdü.

Son dakika: Koğuş arkadaşını öldürdü kanıyla duvara lakabını yazdı! Verilen ceza belli oldu...

Yapılan otopside, Tuncel'in kesici aletle boğazının da kesildiği tespit edildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hükümlüler Ünsal Ateş ve Çağrı Yasa, Çorum'dan alınarak başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi. Çorum Cumhuriyet Savcılığı, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlamasıyla cinayet zanlısı 2 hükümlü hakkında iddianame hazırladı. İddianame Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Son dakika: Koğuş arkadaşını öldürdü kanıyla duvara lakabını yazdı! Verilen ceza belli oldu...

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, ARKADAŞINI SAVUNDU

İki sanık, kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada son kez hâkim karşısına çıktı. Son savunması alınan Ünal Ateş, cinayeti kendisinin işlediğini, arkadaşı Çağrı Yasa'nın olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Çağrı Yasa da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İfadelerin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, 2 sanığın müebbet hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

KANLA DUVARA LAKAPLARINI YAZMIŞTI

Müebbet hapis cezası alan Ünsal Ateş, önceki savunmasına cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp, boğarak öldürdüğü, meyve bıçağıyla boğazını kestiği Fırat Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına, kendi lakabı olan 'Ateş' ile koğuş arkadaşı Çağrı Yasa'nın lakabı olan 'Çaki' yazdığını ifade etmişti.

Son dakika: Koğuş arkadaşını öldürdü kanıyla duvara lakabını yazdı! Verilen ceza belli oldu...

ÖLDÜRDÜĞÜ GALERİCİYİ GÖMMÜŞTÜ

Çorum'da 2014'te izinli çıktığı cezaevine dönmeyen Ünsal Ateş, buluştuğu galerici arkadaşı Ümit Şahin'i (32) öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı. Ateş, gözaltındaki sorgusunda tüfekle vurup öldürdüğü Ümit Şahin'in cesedini boş bir araziye gömüp, üzerine de taşlar koyarak mezar görüntüsü verdiğini söylemişti.

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Son dakika: Koğuş arkadaşını öldürdü kanıyla duvara lakabını yazdı! Verilen ceza belli oldu...
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