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, ağı için 60 uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan roket, ve mekiği üreticisi , uydu ağının parçası 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı. Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 13'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:37 Son Güncelleme: 6.10.2020 16:39 ABONE OL
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

FALCON-9 İLE GÖNDERİLDİLER

Şirketten yapılan açıklamada, ağının 60 uyduluk bir grubunun, üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatıştan 9 dakika sonra dünyaya geri döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformuna konduğu kaydedildi.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

2027'DE TAMAMLANACAK

Bu, 'in ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 13'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

UYDU İLETİŞİMİNİN YENİ UFKU

İletişim uyduları, genelde, Dünya'ya göre konumlarını sabitleyebilmek için, yörüngedeki hareket hızının Dünya'nın dönüş hızına eşit olduğu Yer Sabit Yörünge'de bulunuyor. bağlantısı hızını ve sinyal kalitesini arttırmayı hedefleyen yeni nesil uydular ise daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

TAKIM UYDULARA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Alçak Yörünge'de hareket hızı, Dünya'nın dönüş hızından daha yüksek olduğu için tek bir belirli bir bölgeye sürekli kapsama sağlayamıyor. Bu yüzden gibi uydu iletişimine yatırım yapan şirketler, Alçak Yörünge'de iletişim sinyallerini sürekli hale getirebilmek için "takım uydu" adı verilen uydu ağlarına ihtiyaç duyuyor.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

UZAY YARIŞI BAŞLADI

İletişim amaçlı bu ağları, şirketler arasında şimdiden bir yarışı başlatmış durumda. 'in yanı sıra Amazon ve "OneWeb" gibi şirketler Alçak Yörünge'de uydu ağları kurmak üzere çalışmalar yürütüyor.

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SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
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