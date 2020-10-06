Türkiye’ye Kovid’le mücadele övgüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine yönelik rapor yayımladı. DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye'nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının birçok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifade edilirken yapılan çalışmalardan övgü ile bahsedildi. Editörlüğünü, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı rapor, aynı zamanda Avrupa Bölgesi'nde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliği de taşıyor. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı. Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi.