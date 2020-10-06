Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü

Yunuslar, taşıyan teknenin yanında yüzdü

Muğla'nın  ilçesinde yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü. Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:42 ABONE OL
Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü

Turgutreis Mahallesi, Çavuş Adası civarında turist gezdiren teknenin önünde, bugün bir anda yunuslar belirdi.

Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Teknenin kaptanı Veysi Aydemir (40) denizde seyir halindeyken yunusların kendisine eşlik ettiğini belirtip, "Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlere teknelerimizle tarihi şehri denizden görme imkanı sağlıyoruz. Bu gezilerimiz sırasında zaman zaman Bodrum açıklarında gördüğümüz yunuslar da teknemize eşlik ederek misafirlerimize unutamayacakları bir görsel şölen sunuyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA