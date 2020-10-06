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'nda yangın paniği!

İstanbul 'nda bulunan Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki baraka alev alev yandı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 08:49 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:15 ABONE OL
Zeytinburnu'nda yangın paniği!

Yangın, saat 02.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan 4 katlı Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki barakada çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören sanayi sitesinde bulunanlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

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Kısa sürede olay yerine Bayrampaşa ve Zeytinburnu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çatıya çıkan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında baraka kullanılmaz hale geldi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.

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Zeytinburnu'nda yangın paniği!
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