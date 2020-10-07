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Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadını vatandaş kurtardı

Adana'da yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ve yanındaki sulama kanalına düştü. Caner Bacaksız, suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, yanında bulunan ve araçta mahsur kalan kadın, çevredeki bir hasta yakını tarafından kurtarıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 7.10.2020 17:44 Son Güncelleme: 7.10.2020 17:57 ABONE OL
Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadını vatandaş kurtardı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Caner Bacaksız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

KADIN ARAÇTA MAHSUR KALDI

Caner Bacaksız, otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulurken, yanında bulunan, ismi açıklanmayan kadın araçta mahsur kaldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastaneye çocuğunu tedavi ettirmeye gelen Şuayip Tek, kazayı görünce kanala atladı. Tek, çevredekilerin de yardımıyla kadını araçtan kurtararak sudan çıkarttı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

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Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadını vatandaş kurtardı
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