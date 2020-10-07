Çöpçüler Kralı o sokakta yaşayacak

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Kemal Sunal'ın adını Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Şendul Şaban filmlerinin çekildiği Güneşli Sokağı'na vermek istemişti. Ancak Büyükşehir Belediyesi çok fazla adresin etkileneceği gerekçesiyle kabul etmemiş yerine Güneşli Sokağı aksının Soğancı Sokağı ile Cihangir Caddesi arasında kalan kısmının kısaltılarak isimsiz kalan yola "Kemal Sunal Sokağı" isminin verilmesi uygun bulunmuştu. Sokak Sunal'ın graffitileri ile süslenecek. Sokağın tabelası Sunal Ailesi'nin de katılacağı törenle asılacak.