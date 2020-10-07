Kuruluş Osman'ın Ertuğrul Bey'i Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit kaç yaşında ve nereli?

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ayşegül Günay, Didem Balçın, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Açelya Özcan gibi oyuncular yer aldığı Kuruluş Osman ikinci sezon yeni oyuncularıyla oldukça iddialı! Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Ahmet Yenilmez, Seray Kaya gibi oyuncular bu sezon yeni isimler arasında yer alıyor. Ertuğrul Bey'i canlandıracak Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi rolüne

Engin Altan Düzyatan hayat vermişti.

İŞTE KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI!

OSMAN - BURAK ÖZÇİVİT

BAMSI - NURETTİN SÖNMEZ

DÜNDAR BEY - RAGIP SAVAŞ

GÜNDÜZ - EMRE BASALAK

BALA HATUN - ÖZGE TÖRER

AYGÜL - BUSE ARSLAN AKDENİZ

AYŞE HATUN - AÇELYA ÖZCAN

BORAN - YİĞİT ÖZCAN

CERKUTAY - ÇAĞRI ŞENSOY

ABDURRAHMAN - CELAL AL

DOMRUL - TOLGA AKKAYA

AYAZ - ATİLLA GÜZEL

HAZAL HATUN - YEŞİM CEREN BOZOĞLU

NİKOLA - ERKAN AVCI

FLATYOS - SEÇKİN ÖZDEMİR

DEMİRCİ DAVUD - AHMET YENİLMEZ

AKSAÇLI - CÜNEYT ARKIN

ERTUĞRUL BEY - TAMER YİĞİT

LENA - SERAY KAYA

KUMRAL ABDAL - EMİN GÜRSOY

KURULUŞ'UN ERTUĞRUL BEY'İ TAMER YİĞİT KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır.İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yapyığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Kuruluş Osman yeni oyuncuları belli oldu; Cüneyt Arkın, Kanbolat Görkem, Seray Kaya...

KURULUŞ'UN YENİ OYUNCUSU SERAY KAYA KİMDİR? -TIKLA-