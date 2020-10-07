Kuruluş Osman'ın Ertuğrul Bey'i Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit kaç yaşında ve nereli?

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ayşegül Günay, Didem Balçın, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Açelya Özcan gibi oyuncular yer aldığı Kuruluş Osman ikinci sezon yeni oyuncularıyla oldukça iddialı! Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Ahmet Yenilmez, Seray Kaya gibi oyuncular bu sezon yeni isimler arasında yer alıyor. Ertuğrul Bey'i canlandıracak Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi rolüne
Engin Altan Düzyatan hayat vermişti.
İŞTE KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI!
Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır.İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yapyığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Kuruluş Osman yeni oyuncuları belli oldu; Cüneyt Arkın, Kanbolat Görkem, Seray Kaya...
KURULUŞ'UN YENİ OYUNCUSU SERAY KAYA KİMDİR? -TIKLA-