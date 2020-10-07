Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için son dakika yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

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’nden İstanbul için yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

tarafından gelen bilgisine göre, ’nin Batı kesimleri Perşembe gününden itibaren yoğun bir yağış etkisi altına girecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak olan yağışlar, Marmara bölgesinin tamamı ve Kuzey Ege’de görülecek. Öte yandan iki gün boyunca sıcaklıklarında 8 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika uyarısı ve yurt genelinde 5 günlük raporu…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 08:48 Son Güncelleme: 7.10.2020 08:48 ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı. MGM özellikle, Perşembe gününe dikkat çekerken, sağanak yağışların İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da etkisini göstereceğini belirtti. Öte yandan sıcaklıklarında 8 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarısı ve yurt genelinde 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporun yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İşte MGM'nin yaptığı uyarı ve 5 günlük hava durumu haritası…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için son dakika yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat
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