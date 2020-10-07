Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Profilo Holding'in kurucusu Kamhi aynı zamanda Çelik inşaat, metal eşya ve elektronikte birçok ilklerin Türkiye'de üretilmesine öncü olmuştur. Meslek hayatı boyunca birçok alanda başarıyla imza atan iş adamının ölüm haberinin ardından hayatına dair bilgiler merak edildi. Buna göre; Jak Kamhi kimdir? Jak Kamhi kaç yaşında ve neden öldü?

JAK KAMHİ KİMDİR?

Jak Kamhi 13 Haziran 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İş adamı Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır. Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır. Jak Kamhi'nin ölüm sebebine ilişkin güncel bilgi henüz yok. Kamhi'nin 95 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.