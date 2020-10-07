Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

EN YAŞLISI OLABİLİR
Pidge adlı kuşun mart 1991'de oradaki kuluçkahanede doğduğu ve 1996'da doğaya uçtuğu belirtildi. Tedavi için yaban hayatı yoğun bakım ünitesine götürüldükten sonra Pidge'in kimliği ortaya çıktı ve bileziği incelendi. Doğa parkı yöneticisi Emma Bean, çoğu 25 yıldan fazla yaşamadığı için Pidge'in hayatta olan en yaşlı kereru olabileceğini söyledi.
SARHOŞ GÜVERCİN!
Kereru, Yeni Zelanda'ya özgü beş güvercin türünden biri olarak biliniyor. Bu kuş türü, zamanlarının çoğunu fermante olmuş ve alkol içeren meyveler tüketerek geçiriyor. Bu yüzden de sarhoş güvercin olarak da adlandırılıyor.
YILIN KUŞU YARIŞMASININ BİRİNCİSİ
Yeni Zelanda'da her sene yılın kuşu yarışması düzenleniyor. Kuşların karşılaştığı tehlikelere dikkat çekmek için düzenlenen yarışmada çoğunlukla birinciliği Kereru kuşu alıyor. Yeni Zelandalı bu güvercinler garip davranışlarıyla da ünlenmiş. Örneğin, ağaçlara takılıp düştükleri pek çok video var.
AVLANMALARI YASAK
Kererular, ayrıca Yeni Zelanda kuş türleri arasında yok olma tehdidi altında olan birkaç kuş türünden biri. Çoğu zaman uçamayacak kadar sarhoş olan kereruların avlanmaları yasak.
BÜYÜK MEYVVELERİ YUTABİLİYORLAR
Kererular, kendine özgü gürültülü kanat çırpmalarına sahip büyük, göze çarpan bir güvercin türüdür. Büyük meyveleri yutabilen bu kuş, yerli ağaçlar için önemli bir tohum dağıtıcı Yeni Zelanda kuşu olarak bilinir.
PARLAK YEŞİL RENGİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Zelanda güvercini, 55 santimetre boy ve 800 gram ağırlığa kadar büyüyor. Baş, boğaz ve kanatlar genellikle parlak yeşil-mor renkleriyle dikkat çekiyor. Ancak tüylerinde bronz bir belirti oluyor. Göğüs tipik olarak beyaz ve ucu da turuncumsu bir kırmızıya sahip.
PARABOLİK DALIŞLAR YAPAR
Kererü ara sıra yumuşak sesler çıkarır ve kanatları uçarken çok belirgin bir "uğultu" sesi yayar. Kuşun uçuşu da diğer kuşlardan farklıdır. Kuşlar, etkileyici derecede dik parabolik dalışlar yapmadan önce genellikle yavaşça yükselir ve öylece dalışa geçerler.