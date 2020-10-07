Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

SARHOŞ GÜVERCİN!

Kereru, Yeni Zelanda'ya özgü beş güvercin türünden biri olarak biliniyor. Bu kuş türü, zamanlarının çoğunu fermante olmuş ve alkol içeren meyveler tüketerek geçiriyor. Bu yüzden de sarhoş güvercin olarak da adlandırılıyor.