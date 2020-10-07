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Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

'da, 'kereru' olarak da bilinen bir tahtalı güvercin, bölgede görüldüğü son tarihten 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü. 29 yaşındaki güvercin, Rotorua'daki yaban hayatı parkı Rainbow Springs'te görüldü. Kererular, Yeni Zelanda kuş türleri arasında yok olma tehdidi altında olan birkaç kuş türünden biri. Çoğu zaman uçamayacak kadar sarhoş olan kereruların avlanmaları yasak.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 17:19 ABONE OL
Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

EN YAŞLISI OLABİLİR

Pidge adlı kuşun mart 1991'de oradaki kuluçkahanede doğduğu ve 1996'da doğaya uçtuğu belirtildi. Tedavi için yaban hayatı yoğun bakım ünitesine götürüldükten sonra Pidge'in kimliği ortaya çıktı ve bileziği incelendi. Doğa parkı yöneticisi Emma Bean, çoğu 25 yıldan fazla yaşamadığı için Pidge'in hayatta olan en yaşlı kereru olabileceğini söyledi.

Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

SARHOŞ GÜVERCİN!

Kereru, 'ya özgü beş güvercin türünden biri olarak biliniyor. Bu kuş türü, zamanlarının çoğunu fermante olmuş ve alkol içeren meyveler tüketerek geçiriyor. Bu yüzden de sarhoş güvercin olarak da adlandırılıyor.

Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

YILIN KUŞU YARIŞMASININ BİRİNCİSİ

'da her sene yılın kuşu yarışması düzenleniyor. Kuşların karşılaştığı tehlikelere dikkat çekmek için düzenlenen yarışmada çoğunlukla birinciliği alıyor. Yeni Zelandalı bu güvercinler garip davranışlarıyla da ünlenmiş. Örneğin, ağaçlara takılıp düştükleri pek çok video var.

Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

AVLANMALARI YASAK

Kererular, ayrıca kuş türleri arasında yok olma tehdidi altında olan birkaç kuş türünden biri. Çoğu zaman uçamayacak kadar sarhoş olan kereruların avlanmaları yasak.

Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

BÜYÜK MEYVVELERİ YUTABİLİYORLAR

Kererular, kendine özgü gürültülü kanat çırpmalarına sahip büyük, göze çarpan bir güvercin türüdür. Büyük meyveleri yutabilen bu kuş, yerli ağaçlar için önemli bir tohum dağıtıcı kuşu olarak bilinir.

Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

PARLAK YEŞİL RENGİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

güvercini, 55 santimetre boy ve 800 gram ağırlığa kadar büyüyor. Baş, boğaz ve kanatlar genellikle parlak yeşil-mor renkleriyle dikkat çekiyor. Ancak tüylerinde bronz bir belirti oluyor. Göğüs tipik olarak beyaz ve ucu da turuncumsu bir kırmızıya sahip.

Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü

PARABOLİK DALIŞLAR YAPAR

Kererü ara sıra yumuşak sesler çıkarır ve kanatları uçarken çok belirgin bir "uğultu" sesi yayar. Kuşun uçuşu da diğer kuşlardan farklıdır. Kuşlar, etkileyici derecede dik parabolik dalışlar yapmadan önce genellikle yavaşça yükselir ve öylece dalışa geçerler.

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Sarhoş Kereru, 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü
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