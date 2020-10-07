6 Ekim 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğiyle haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı çekiliş gerçekleştirilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunan Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar 6 Ekim 2020 Salı (bugün) MP TV canlı yayın ile belirlendi. 6 Ekim 2020 Salı (bugün) yapılan canlı çekiliş için büyük ikramiyenin sahibi olmak için kupon dolduran şans oyunu severler, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 6 Ekim çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye için şanslı numaralarla bilet sorgulması yapabilirsiniz.
Milli Piyango Online ile MP TV 6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı motoruyla birlikte günün şanslı numaraları şöyle...
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.