Sultan’ın gecekondusu yeniden hayat buldu

Antalya'da, Türk sinemasının "sultanı" Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı filmindeki gecekondudan esinlenilerek inşa edilen gecekondu, müze olarak geçmişe ışık tutacak.Kepez Belediyesi gecekondu konusunda farklı bir projeye imza attı. Planlı, projeli, tasarımını mimarların yaptığı, inşaatını belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği bir "gecekondu" inşa edildi.Gecekondu, ilçenin şehirleşmede nasıl bir yol aldığını göstermek ve geçmişe ışık tutmak amacıyla müze olarak kullanılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın da tüm diğer büyükşehirlerde olduğu gibi 1980'den sonra yoğun bir göç olgusuyla karşılaştığını söyledi. Kepez'de geride kalan 12 yılda 90 binden fazla gecekonduyu ortadan kaldırdıklarını aktaran Tütüncü, birkaç yıl içinde Kepez'de gecekondunun tamamen ortadan kalkacağını bildirdi. Tütüncü, dünyanın modern şehirlerinde, gecekondu yapılarının sonlandırıldığı yerleşim yerlerinde yerel yönetimler tarafından birkaç sembol yapının muhafaza edildiğini gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:"Şehirde gecekondu olgusunun da olduğunu anlatmak için bir gecekondu müze yaptık. Başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı 'Sultan' filmindeki gecekondudan esinlenerek yapıldı. Bunun arkasında özel mimari projelerde yer alan mimar, heykeltraş, müze uzmanı arkadaşlarımız var. 1980'lerdeki bir gecekonduyu o en doğal haliyle buraya getirmeye çalıştık. bu gecekondu bir amaca hizmet edecek."Müzenin 70 metrekarelik bir alanda kurulu olduğuna değinen Tütüncü, içinin de yine o dönemdeki bir gecekonduya uygun şekilde dizayn edildiğini söyledi.