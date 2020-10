Taciz ettiği kadının kocasını vurdu, serbest bırakıldı!

Eşimi yaraladı ama tutuklanmadı. Hiçbir ceza almadan salıverildi. Ben adalet istiyorum. Benim şu an can güvenliğim yok. Psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Takıntı yapmış beni, ne yapmaya çalıştığını anlamıyoruz. Çocuklarımız ve biz tehlikedeyiz. Eşim yaralı ama onu öldürebilirdi. Şu an böyle bir şeyi yapmayacağından nasıl emin olalım? Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ben bu adamı sapık olarak görüyorum ve tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.