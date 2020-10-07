Taciz ettiği kadının kocasını vurdu, serbest bırakıldı!

'SİLAH TUTUKLUK YAPMASA BELKİ BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Yaşar Kocaboğa, Arif A.'nın eşini telefonla taciz ettiğini, kendisini uyarmak için okula gittiğini ancak ölümden döndüğünü anlatarak, "Okulda elindeki silahı bana doğrulttu. Kendimi koruyabilmek için yumruk attım. O da silahı ateşledi. Bir süre boğuştuk. Bu sırada bacağıma iki kez ateş etti. Daha sonra kaçıp, gitti. Sol bacağımdan yaralandım. Dışarı çıktığımda, okulun yan tarafından tutukluk yapan silahını onarmaya çalışıyordu. Silah tutukluk yapmasa belki beni öldürecekti. Onda silah olduğunu bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Olayın yaşandığı sırada okulda onlarca öğrenci vardı. Bana kurşun isabet etti, yaralandım. Ya bir çocuğa isabet etseydi ne olacaktı? Bir gün gözaltında kaldı, sonra serbest bırakıldı. Bugün evimdeyim. Sonraki zamanlarda çalışmak zorundayım. Evimin can güvenliğini kim sağlayacak? Ben Arif A.'nın tutuklanmasını istiyorum. Dışarıda olduğu her saniye bizim için bir tehdit ve tehlike demek" dedi.