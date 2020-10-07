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Tam 414 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 345 bin lira!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 'den Akçakale 'na gelen TIR'ın yakıt deposunda 414 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen 414 adet telefonun piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 345 bin ilra olduğu açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 13:22 Son Güncelleme: 7.10.2020 13:33 ABONE OL
Tam 414 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 345 bin lira!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince 'den Şanlıurfa'daki Akçakale 'na gelen Türk plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'ın yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Tam 414 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 345 bin lira!

Yapılan kontrolde, yakıt deposunda herhangi bir sıvı bulunmadığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen son teknoloji cep telefonları bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposundan muhtelif marka ve modelde 414 cep telefonu çıkarıldı.

Tam 414 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 345 bin lira!

El konan cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 345 bin lira olduğu belirlendi. TIR'a el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tam 414 adet ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 345 bin lira!
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