10 bin yavru balık baraj göletlerine bırakıldı

Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.





DSİ'nin en büyük balık üretim istasyonu olan Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği üretim çalışmaları başladı. Bu yıl da milyonlarca yavru balık, Güneydoğu'nun, Doğu'nun ve Akdeniz'in baraj ve göletlerine bırakılarak zenginleştirilmesi sağlandı.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TATLI SU BALIĞI ÜRETİM TESİSİ

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde üretilerek baraj göletlerine bırakılan sazan, alabalık ve Fırat havzasının endemik türlerinden şabut yöre halkı için geçim kaynağı oldu. 134 hektar üzerinde kurulu olan tesis, 1100 metrekare kapalı alana sahip kuluçka binası, 10 beton havuzu ve 22 toprak havuzu ile Türkiye'nin en büyük tatlı su balığı üretim tesisi konumunda bulunuyor.