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davasında 'yi bombalayan 'cü pilot kendini savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi. 'yi bombalayan pilotlardan eski yarbay , esasa ilişkin savunmasını tamamladı. Davada, esasa ilişkin savunmalarını yapmayan 7 sanık kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 19:03 Son Güncelleme: 8.10.2020 19:04 ABONE OL
Akıncı Üssü davasında TBMM'yi bombalayan FETÖ'cü pilot kendini savundu

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, TBMM'yi bombalayan pilotlardan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Balıkçı, hakkındaki delillerin usulüne uygun toplanmadığını, lehine olan delillere iddianamede yer verilmediğini öne sürdü.

Balıkçı'nın savunmasının ardından mahkeme, duruşmayı yarın devam etmek üzere tamamladı.

Yarınki celsede sanıklardan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'ün savunma yapması bekleniyor.

Davada esasa ilişkin savunmalarını yapmayan Hüseyin Türk'ün de aralarında bulunduğu 7 sanık kaldı.

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Akıncı Üssü davasında TBMM'yi bombalayan FETÖ'cü pilot kendini savundu
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