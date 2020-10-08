Corona belirtileri son dakika haberi | Covid-19 hastalarının büyük bölümünde sindirim sıkıntısı yaşanıyor! Corona virüsü belirtileri neler?

Corona virüsü belirtileri takip edilmeye devam ederken son dakika haberleri de bu noktada önem kazanıyor. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomların dışında sindirim sistemini de büyük derecede etkilemesi özellikle Covid-19'a yakalananların ishal sıkıntısı yaşamasına neden oluyor. Peki; corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte gün gün Covid-19 belirtileri...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, corona virüsün sindirim sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bu bağlamda; corona virüsü belirtileri nelerdir?
Son dakika haberinin detayları şu şekilde;
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, corona virüsün sindirim sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bağırsak sitemindeki dışkılama ve içeriğindeki su miktarının artmasının ishal olarak tanımlandığını ifade eden Aydın, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ishalin gelişebildiğini söyledi.
Bulantı, kusma, ateş ve halsizliğin de ishalle birlikte görüldüğünü belirten Aydın, bütün viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19'da da ishalin aynı belirtilerle kendisini gösterdiğine dikkati çekti.
Mikrobiyolojik çalışmalarla ishalin neden kaynaklanabileceğinin kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlatan Aydın, "Viral enfeksiyonlara bağlı gelişen ishallerle diğer bakteriyel, dizanteri form dediğimiz ishal bakteriyel enfeksiyonları bir miktar ayırmamız mümkündür. Orada laboratuvar verileri farklıdır. Kültürler, tanı testleri söz konusudur" dedi.
"COVİD-19'DA İSHAL HASTALIĞIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ BAŞLIYOR"
Corona virüsün belirtileri arasına, yapılan çalışmalarla ishalin de eklendiğine işaret eden Aydın, şu bilgileri aktardı:
"İlk etapta bir klinisyenin Covid-19'a bağlı ishal ile başka viral enfeksiyonlara bağlı ishali birbirinden ayırt etmesi imkansıza yakındır. Covid-19'da ishal var mı? İshal önemli bir tablo. Bu konuda bazı makalelerde var. Neredeyse dörtte biri sadece ishalle, sindirim sistemi şikayetleri ile başvurabiliyor. Bu dönem içerisinde hastalar, ishal oldukları zaman bu bir Covid olabilir. O nedenle hekimlerimiz ishal şikayeti ile gelenlerde aynı zamanda Covid-19'u da düşünüyorlar. Diğer viral enfeksiyonlarda da olabilir. Bir hekime müracaat ederek neye bağlı olduğunu öğrenmek gerekiyor."
Prof. Dr. Aydın, corona virüs salgını öncesinde ishal şikayetiyle hastanelere başvuranlara genellikle destek tedavisi uygulandığını dile getirerek, "Pandemi nedeniyle hastanelere ishal şikayetiyle başvuranların Covid-19 hastalığına yakalanma ihtimalleri de düşünülüyor ve onlara da test yapılıyor. İshal 10-14 günü aştıktan sonra kronik açıdan endişe duymak lazım. Covid-19'da ise ishal, hastalığın 3 veya 4. günü başlıyor ve 5 gün sürüyor. Çok ağır bir klinik tablosu yapmıyor" bilgisini verdi.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, hastalık; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtisiz vakalar da mevcuttur.
GÜNLÜK KORONAVİRÜS BELİRTİ TAKVİMİ
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.