Corona belirtileri son dakika haberi | Covid-19 hastalarının büyük bölümünde sindirim sıkıntısı yaşanıyor! Corona virüsü belirtileri neler?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, corona virüsün sindirim sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bağırsak sitemindeki dışkılama ve içeriğindeki su miktarının artmasının ishal olarak tanımlandığını ifade eden Aydın, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ishalin gelişebildiğini söyledi.

Bulantı, kusma, ateş ve halsizliğin de ishalle birlikte görüldüğünü belirten Aydın, bütün viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19'da da ishalin aynı belirtilerle kendisini gösterdiğine dikkati çekti.

Mikrobiyolojik çalışmalarla ishalin neden kaynaklanabileceğinin kolaylıkla ayırt edilebileceğini anlatan Aydın, "Viral enfeksiyonlara bağlı gelişen ishallerle diğer bakteriyel, dizanteri form dediğimiz ishal bakteriyel enfeksiyonları bir miktar ayırmamız mümkündür. Orada laboratuvar verileri farklıdır. Kültürler, tanı testleri söz konusudur" dedi.