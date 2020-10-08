Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

Cuma gününe yeniden kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bugün camileri dolduracak ve yüce Allah' ibadet edip dualar edeceğiz. Bu bağlamda namaz ibadeti için camiye gidecek olan vatandaşlarımız yoğun şekilde 9 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (9 EKİM 2020 CUMA)

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu cevabı ve 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri detayları şöyle;