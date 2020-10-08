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Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

? 9 Ekim 2020 ,

İslam alemi için oldukça önemli ve değerli bir yeri olan Cuma gününe huzurlu ve sağlık şekilde tekrar ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Müslüman vatandaşlarımız namaz için camileri dolduracak ve ellerini semaya yükselterek yüce yaradana dua edecek. Öte yandan namaza gitmeyi düşünen vatandaşlarımız 9 Ekim ? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Ekim 2020 ,

Giriş Tarihi: 9.10.2020 01:37 Son Güncelleme: 9.10.2020 01:38 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

Cuma gününe yeniden kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bugün camileri dolduracak ve yüce Allah' ibadet edip dualar edeceğiz. Bu bağlamda namaz ibadeti için camiye gidecek olan vatandaşlarımız yoğun şekilde 9 Ekim ? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (9 EKİM 2020 CUMA)

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu cevabı ve 9 Ekim 2020 , detayları şöyle;

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul ilimizde Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak

ANKARA CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul ilimizde Cuma namazı saat 12:41'de kılınacak

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

İZMİR CUMA NAMAZI SAATLERİ

İzmir ilimizde Cuma namazı saat 13:04'de kılınacak

BURSA CUMA NAMAZI SAATLERİ

Bursa ilimizde Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…
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