Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı, 21 günlük tedavide 17 kilo verdi

Tedavi gördüğü hastanede 4'ü yoğun bakımda 21 gün geçiren, bu süreçte 17 kilo veren ve immün plazma ile tedavi edilen Köse, " Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor. Yoğun bakım sürecinde 2 defa plazma verildi. Bu plazmalar vücudumun toparlanmasında çok etkili oldu" dedi.

Alpu İlçe Hastanesi'nde 5 yıldır müdür olarak görev yapan İsa Köse, pandemi sürecinde filyasyon ekibinde çalışmaya başladı. Köse'nin geçen ağustos ayında yorgunluk, uyku hali, iştahsızlık, ishal gibi belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden Köse'nin çekilen akciğer tomografisi sonucu hemen hastaneye yatırılması kararlaştırıldı. Hastanede 4'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 21 gün tedavisi süren ve ardından taburcu edilen Köse, evdeki karantina sürecinin ardından yeniden iş başı yaparak, görevine döndü.