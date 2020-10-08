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'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürüyor

’da 20 yıl önce sivrisineğin ayağını ısırdığı , tedavi edilemeyen amansız bir hastalığa yakalandı. 27 yaşındaki gencin ayağı 5 kat büyüdü. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için onlarca tedavi denedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 17:58 ABONE OL

Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet'in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu. Uzmanlar Thet'in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti. Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor. Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için çare arıyor.

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Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürüyor
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