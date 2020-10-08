Keşkek tarifi ve malzemeleri: Masterchef Keşkek nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının yemek yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan keşkek tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yarışmacılardan Geleneksel Anadolu lezzetleri menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Anadolu mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Keşkek tarifi!
Geleneksel Anadolu lezzetleri arasında yer alan keşkek tarifi ve yapılışı şu şekilde,
500 gram aşurelik buğday
Yeteri kadar su
500 gram kuzu gerdan
2 adet soğan, 2 diş sarımsak
200 gram tereyağı
2 adet defne yaprağı
10 dal kekik, tuz, karabiber
Üzeri için:
200 gram tereyağı
5 dal adaçayı
1 tatlı kaşığı pul biber
Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp bir tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su, kuzu gerdan, dörde bölünmüş soğan, sarımsak, 200 gram tereyağı, defne yaprağı, kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte sık sık karıştırarak (gerekirse sıcak su ekleyerek) 3 saat pişirin. Ilındıktan sonra kuzu gerdanların kemiklerini ayırıp, etleri didikleyin ve yeniden yemeğe ekleyin. Üzeri için tereyağını kızdırıp içine yapraklarına ayrılmış adaçayı ve pul biber ekleyin. Adaçayı yaprakları hafifçe kızarınca ocaktan alın. Pişen keşkeğin üzerine ekleyerek servis yapın.