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tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Masterchef Türkiye’de bugün yarışmacılardan yapılması istendi. Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Orta Anadolu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Takımlar bu akşam keşkek ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli yemek tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 9.10.2020 01:09 ABONE OL
Keşkek tarifi ve malzemeleri: Masterchef Keşkek nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının yemek yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yarışmacılardan Geleneksel Anadolu lezzetleri menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Anadolu mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? !

KEŞKEK NASIL YAPILIR? KEŞKEK TARİFİ

Geleneksel Anadolu lezzetleri arasında yer alan keşkek tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Keşkek tarifi ve malzemeleri: Masterchef Keşkek nasıl yapılır?

KEŞKEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

KEŞKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram aşurelik buğday

Yeteri kadar su

500 gram kuzu gerdan

2 adet soğan, 2 diş sarımsak

200 gram tereyağı

2 adet defne yaprağı

10 dal kekik, tuz, karabiber

Üzeri için:

200 gram tereyağı

5 dal adaçayı

1 tatlı kaşığı pul biber

Keşkek tarifi ve malzemeleri: Masterchef Keşkek nasıl yapılır?

KEŞKEK YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp bir tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su, kuzu gerdan, dörde bölünmüş soğan, sarımsak, 200 gram tereyağı, defne yaprağı, kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte sık sık karıştırarak (gerekirse sıcak su ekleyerek) 3 saat pişirin. Ilındıktan sonra kuzu gerdanların kemiklerini ayırıp, etleri didikleyin ve yeniden yemeğe ekleyin. Üzeri için tereyağını kızdırıp içine yapraklarına ayrılmış adaçayı ve pul biber ekleyin. Adaçayı yaprakları hafifçe kızarınca ocaktan alın. Pişen keşkeğin üzerine ekleyerek servis yapın.

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Keşkek tarifi ve malzemeleri: Masterchef Keşkek nasıl yapılır?
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