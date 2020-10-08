Keşkek tarifi ve malzemeleri: Masterchef Keşkek nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının yemek yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan keşkek tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yarışmacılardan Geleneksel Anadolu lezzetleri menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Anadolu mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Keşkek tarifi!

KEŞKEK NASIL YAPILIR? KEŞKEK TARİFİ

Geleneksel Anadolu lezzetleri arasında yer alan keşkek tarifi ve yapılışı şu şekilde,