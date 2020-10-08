Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral Kanlıca'da toprağa verildi! Cenazedeki acı tesadüf dikkat çekti - Kurtlar Vadisi...

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'ın eşi Kanlıca'da toprağa verildi! Cenazedeki acı tesadüf dikkat çekti - ...

'ın eşi 'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmesinden sonra cenaze töreni İstanbul'da yapıldı. haberine göre yaşadığı büyük acı sonrasında Özgü Namal, cenazeye katılamadı. Kanlıca Mezarlığına 'Biricik eşimiz ve babamız' yazılı çelenk gönderen Özgü Namal'ın ayakta durmakta zorlandığı ifade edildi. dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Özgü Namal'ın dizideki hayat arkadaşı da aynı mezarlığa gömülmüş, Namal'ın yıllar önce mezarlıktaki o sahnesi gündeme geldi. Son dakika haberlerinin detayları geliyor...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:04 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:07 ABONE OL
Kurtlar Vadisi'ndeki Ali Candan tesadüfü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın defnedildiği Kanlıca Mezarlığı...

Uzun süre reklamcılık sektöründe çalışan Ahmet , eşi ve iki çocuğu ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmişti. Çocuklarının eğitimleri nedeniyle İstanbul'a dönen aileyi ölüm ayırdı. Serdar Oral yaşadığı kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Cenaze pandemi koşulları gereği yirmi kişiyle yapılırken , cenazeye katılamadı. Yıllar önce 'nde gösterilen sahnedeki tesadüf ise sosyal medyada paylaşıldı.

Serdar Oral'ın, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi, Namal'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakterini akıllara getirdi.

Elif, dizide sevgilisi Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.

Dizide Ali Candan'ı, Raci Şaşmaz canlandırmıştı. Ünlü yapımcı Raci Şaşmaz da cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

Kurtlar Vadisi'ndeki Ali Candan tesadüfü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın defnedildiği Kanlıca Mezarlığı...

SERDAL ORAL'IN ANİ ÖLÜMÜ KOMŞULARINI DA ÜZDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan Serdal Oral'ın ani ölümü yakınlarının yanı sıra köydeki komşularında da büyük üzüntü yarattı. Köy muhtarı Halil Demir, "Yaklaşık 3 yıldır burada ikamet ediyorlardı, kimseye bir zararları yoktu. Köyde birçok fakire yardımları oldu" dedi. adlı dizideki Elif Eylül karakteri ile ünlenen 'ın eşi Serdal Oral'ın ani ölümü Namal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayla Mahallesi'ndeki komşularında da büyük üzüntü yarattı.

Mahalle muhtarı Halil Demir, "2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy, Ahmet bey tabi 3- 4 yıl oldu yayla mahallesine yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı çok iyilerdi Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı fakir var mı diye, iyi insandı gelir giderdi. Bir hafta içerisinde gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu filan çok iyiydi" dedi.

Kurtlar Vadisi'ndeki Ali Candan tesadüfü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın defnedildiği Kanlıca Mezarlığı...

Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı burada yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Birçok kişi, çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

ÇOCUKLARI İÇİN GERİ DÖNMÜŞLERDİ!

Namal ve Oral kısa bir süre önce ise çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü. Kariyerine de kaldığı yerden devam kararı alan Namal, pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen iki filme "evet" demişti.

Kurtlar Vadisi'ndeki Ali Candan tesadüfü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın defnedildiği Kanlıca Mezarlığı...

SERDAR ORAL KİMDİR?

30'lu yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faaliyet gösteriyordu. 2013 yılında 'la aşk yaşamaya başlayan Oral, 2015 yılının nisan ayında oğlu Nefes'i kucağına aldı.

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

Kurtlar Vadisi'ndeki Ali Candan tesadüfü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın defnedildiği Kanlıca Mezarlığı...

ve eşi Muğla Köyceğiz'de yaşıyordu. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocukları bulunuyordu.

Serdar Oral geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral Kanlıca'da toprağa verildi! Cenazedeki acı tesadüf dikkat çekti - Kurtlar Vadisi...
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