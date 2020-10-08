Son dakika haberi: 4 senedir aranan talihsiz kadını öldürüp TV programına çıktığı ortaya çıktı! Baba ve oğlu tutuklandı...

Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile evden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak Fatma Uyanık'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler, bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı.

Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'ın izine rastlanmadı.