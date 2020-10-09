Bedensel engelliler tekerlekli sandalyeye kavuştu

Lütfü YALGI

Geçen yıl 5 Ekim'de 50 yıldan sonra bir araya gelen ''Siverek Lisesi mezunları'' bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenmeyen etkinlikten dolayı toplanan parayla Siverek'te yaşayan 30 bedensel engelli'ye tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İstanbul'dan gönderilen malzemeler Siverek'te bulunan kalp gözü derneğinde sosyal mesafe ve maske uyarıları dikkate alınarak düzenlenen programla 30 engelli'ye tekerlekli sandalye ve görme engellilere ise baston verildi. Siverek liseliler gurubu temsilcisi Faik Türkgezer yaptığı açıklamada şunları kaydetti" geçen yıl düzenlenen 5 Ekim liseliler buluşmasında yüzlerce arkadaş bir araya gelmiştik.

Bu yıl festival planlanıyordu ancak pandemi dolayısıyla bu etkinliği yapamadık. Festivale harcanacak parayla engellilere tekerlekli sandalye ile baston almayı uygun gördük. Bu malzemelerin temini İstanbul Siverekliler kültür derneğiyle birlikte temin ederek engellilerimize teslim ettik. Siverek liseliler grubu olarak bundan sonra her anlamda engellilerimize destek vermeye devam edeceğiz, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Siverek Kalp Gözü Dernek Başkanı Mehmet Canlı, ''yardımlarından dolayı Siverek liseliler gurubuna ve Siverekliler İstanbul kültür derneğine teşekkür ediyorum'' Dedi.