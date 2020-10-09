9 Ekim 2020 Cuma hutbesi konusu: Diyanet ile yayınlanan Cuma hutbesi konusu ne?

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cuma hutbesi konusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Her Cuma olduğu gibi bu haftada camiler ibadetlerini yapmak üzere yola çıkan müminlerle dolup taşacak. Bugün vatandaşlarımız camileri doldurarak yüce yaradana namaz ibadeti edecek ve ellerini semaya kaldırarak dualar edecek. Peki Diyanet ile yayınlanan Cuma hutbesi konusu ne? 9 Ekim Cuma hutbesi konusu!

CUMA HUTBESİ KONUSU NE?

Müslüman alemi Cuma namazı kılacak olmanın huzuru içindeyken hutbe konusunu merak ediyor. İbadetlerini gerçekleştirecek olan müminler Diyanet ile 9 Ekim Cuma hutbesi konusu ne? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte, Diyanet Cuma hutbesi konusu…