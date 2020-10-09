Pınar’ın katiline ağır müebbet

Muğla Ula'da katledilen Pınar Gültekin'le (27) ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında ilk karar da çıktı. Cinayet şüphelisi Avcı'ya yardım ettikleri iddia edilen anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve ortakları Şükrü Gökan Orhan hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan takipsizlik verildi. Cinayet gecesi bu kişilerin araçlarının olayın gerçekleştiği iddia edilen bağ evine gittiğine ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şüpheli Avcı için "Canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Başsavcılığın, şüphelinin kardeşi Mert Avcı'nın da "delil karartmak" suçundan cezalandırılması talebi var.