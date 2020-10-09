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SON DAKİKA! Trafiğe çıkacaklar dikkat! 'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

Son dakika haberi: 'da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. haritasına göre saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80’e yükseldi. İşte son dakika haberinden detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 18:16 Son Güncelleme: 9.10.2020 18:16 ABONE OL
SON DAKİKA! Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış aralıklarla devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış, akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna dönüştü.


Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

İstanbul'da bu gece dolu yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi!

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SON DAKİKA! Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı
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