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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları açıklandı! ile - ekranı

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri (MPİ) ve Sisal şans ortaklığıyla sonuçları bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugün yapılacak MP TV canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek hayallerini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanana olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 8 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla günün şanslı numaralarına ilişkin araştırmalarına devam ediyor. Bu başlık altında ile ekranına erişerek şanslı numaralarla birlikte biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 07:01 Son Güncelleme: 9.10.2020 07:02 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Sisal Şans ile (MPİ) işbirliğiyle haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunan sonuçları ile 8 Ekim 2020 Perşembe (bugün) MP TV canlı yayın ile belirlendi. 8 Ekim 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekiliş için büyük ikramiyenin sahibi olmak için kupon dolduran şans oyunu severler, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 8 Ekim çekiliş sonuçları ile motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye için şanslı numaralarla bilet sorgulaması yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (8 EKİM 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango Online ile MP TV ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı motoruyla birlikte günün şanslı numaraları şöyle...

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi 8 Ekim Süper Loto sonuçları: 21 - 48 - 10 - 25 - 42 - 1

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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