Benzinleri bitince istasyona girdiler... Silahlarla suçüstü yakalandılar...

İstanbul'da araçlarıyla yasa dışı silah ticareti ve sevkiyatı yapan H.K. ve E.S. isimli iki şüpheli, benzinleri bitince yakıt almak için gece saat 00.45 sıralarında bir akaryakıt istasyonuna girdi.

O esnada akaryakıt istasyonunda bulunan polisleri gören H.K. ve E.S. paniğe kapıldı. Polisler de H.K. ve E.S.'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark edince ikiliyi takibe aldı. İki şüpheli Kayaşehir Bulvarı'nın üzerinde durduruldu. İki şüpheli üç ruhsatsız silah ve 42 mermiyle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin Bağcılar'daki ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 1'i kuru sıkı dört ruhsatsız silah, üç silah namlusu, iki adet silah yayı ve çok sayıda silah parçası bulundu. Ele geçirilen suç unsurları incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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