Evlerini uyuşturucu deposuna çevirmişler! 2 ayrı evden 61 kg esrar ele geçirildi

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığına dair duyumlara ulaşıldı. Alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Mahallede tespit edilen 2 ayrı eve detektör köpek 'Sıtma' ile operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 61 kilo Esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 esrar içme aparatı, 2ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili isimli N.S(59) ve U.S (23)isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma'da işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen her iki şahısta tutuklandı