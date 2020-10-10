Milli Piyango Online ile 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama: Milli Piyango sonuçları canlı çekilişle açıklandı!

Her ayın 9, 19, 29'unda Milli Piyango Online üzerinden çekilişi düzenlenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtılan Milli Piyango sonuçları bugün (9 Ekim 2020 Cuma) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün gerçekleşen MP TV canlı yayını için bilet alarak kazandıran numaraları merak eden ve büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler 9 Ekim Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (9 EKİM 2020 CUMA)

Milli Piyango Online, 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam liste detayları şöyle;