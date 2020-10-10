Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Shaikh'ten Türkiye'ye övgü dolu sözler

Raporda, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin 2 ve Koçak Farma'nın 1 aşı çalışmasının hayvan deneylerini tamamladığı ve klinik çalışmalara geçeceği ifade ediliyor. Diğer aşı çalışmalarını ise Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, Ankara, Selçuk, Bezm-i Alem Üniversiteleriyle İzmir Genom Merkezi yürütüyor.

TÜRKİYE SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Irshad Ali Shaikh, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Türkiye, Kovid-19 aşısına ilişkin 11 farklı çalışma yürütüyor. Aşı çalışmalarında son teknolojiyi kullanıyor ve en iyi uygulamalar üzerinde çalışıyor. Bu süre zarfında olağanüstü bir başarı" dedi.

TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR

Türkiye'nin salgını yönetmede bugüne kadar çok iyi iş çıkardığını söyleyen Shaikh, "Virüse karşı sürekli uyanık kalmalıyız. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'nin de dâhil olduğu sağlık bakanlıkları çatısı altında küresel dayanışma dünyayı bir araya getirdi. Virüsü kontrol edip yönetebileceğimiz bir şeyler üretmek için hep birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla aşı geliştirme sürecini hızlandıran küresel dayanışmadır ve Türkiye de klinik aşamalar öncesi 11 çalışma yaptı. Her ülke elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığını biliyoruz" dedi.

20-80 GÖNÜLLÜDE DENECEK

Toplam 3 fazdan oluşacak çalışmaların ilk aşamasında aşı, 20-80 kişi arasındaki sağlıklı gönüllülerde denenecek. 2. aşamada 100-300 arasındaki kişiye uygulanacak. 3. ve son fazda ise aşı, Türkiye ile birlikte yurtdışındaki bazı ülkelerde bin ile 3 bin gönüllü kişide denenecek. 1, 2 ve 3. fazlar arasındaki geçiş, aşının gönüllüler üstünde ciddi bir yan etki oluşturmamasıyla mümkün olacak.

AŞI RUHSATI TÜM DÜNYADA GEÇERLİ

Milli aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırılacak. TITCK, Mayıs ayında en üst ilaç otoritesi olan Uluslararası Uyum Konseyine tam üye olarak kabul edilmişti. Bu nedenle TİTCK'nın verdiği ruhsatların uluslararası olarak tüm dünyada geçerliliği bulunuyor.

2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HAZIR

Ruhsat süreçleri tamamlandıktan sonra Türkiye, yerli Kovid-19 aşısını ayda 50 milyon doz üretecek. Aşı, 2021'nin ikinci çeyreğinde hazır hale gelecek.

5 ÜLKE AŞIDA SON AŞAMADA

Raporda Çin, Almanya, İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşı çalışmalarının 3. faz aşamalarında oldukları belirtiliyor.

Burak Erdem ÇELİK/SABAH