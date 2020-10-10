SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım

İL LEVHASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aleyna Çakır cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan, Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı. Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı.