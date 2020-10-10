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Ünlü mobil oyununda taciz skandalı

Dünyaca ünlü uygulamasında bir skandal yaşandı. Kullanıcılardan bir lise öğrencisi, 15 yaşındaki küçük kıza şantajlarda bulundu ve birlike olmaya zorladı. Kendisini taciz eden genci şikayet eden küçük kızın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:41 ABONE OL
Ünlü mobil oyununda taciz skandalı

Dünyaca ünlü mobil oyununda ilginç bir olay yaşandı. Küçük yaşta çocukların da oynadığı oyunda lise öğrencisi kız E.S., oyunda tanıştığı bir genç tarafından sözlü tacize uğradı. İçerisinde sohbet bölümü olan ünlü oyunda, bir kullanıcı genç kıza 'Seninle s...' dedi. Sonrasında E.S.'ye aile üyelerinden birinin ismini kullanarak 'Aileni tanıyorum, benimle birlikte olmazsan onlara ulaşırım' diyerek lantajda bulundu.

POPÜLER OYUN KULLANICISINI BİLDİRDİLER

Oyun aracığıyla tehditlere maruz kalan genç kız, olanları korkuya kapılarak olanları annesine anlattı. Annesiyle birlikte karakola başvuran genç kız, oyun kullanıcısından şikayetçi oldu. Soruşturma, sürüyor.

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Ünlü mobil oyununda taciz skandalı
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