İzmir'de, boşanma davasına bir gün kala eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy (31) için dün memleketi Eskişehir'deki Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tabutu kadınların taşıdığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Gülay Yılmaz, "Bihter'im, yavrum, güzel yüzüne nasıl vurdu? Karabiberim, nasıl kıydılar sana" diye ağıt yaktı. Baba Hasan Hüseyin Yılmaz ise metin olmaya çalıştı. Bihter Yalçınsoy, törenin ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. SABAH'a konuşan acılı anne Gülay Yılmaz, "Olay günü eve geleceğinden haberimiz yoktu. Gelmeden önce 'Yarın mahkemeye gelecek misiniz?' diye mesaj attı. Evde yemeğimizi yemiş, oturuyorduk. Kızım kardeşi ile yeğenini oynatıyordu. Kapı çaldı. Bihter açtı. Açar açmaz da bıçakladı. Kızım, yavrum kucağımda can verdi. Damadım alkolikti. Sürekli içerdi. 7 yılda kızıma yapmadığını bırakmadı. Bu katillere artık 'dur' desinler. Kadın cinayetleri son bulsun. Benim yavrum gitti. Başka yavrular gitmesin" dedi.