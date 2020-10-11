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Şarampole yuvarlanan araç içinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kozlu dere Edikli mevkiinde Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole uçan araç içinde sıkışan aynı aileden 3 kişi İtfaiye kurtarma ekiplerinin 40 Dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan M.B-S.B ve M.A.B isimli şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:16 Son Güncelleme: 11.10.2020 23:18 ABONE OL
Şarampole yuvarlanan araç içinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Olay akşam saatlerinde Kozludere Edikli mevkisindeki yolda meydana geldi. Sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 46 ABG 762 plakalı araç şarampole yuvarlandı.

Taklalar atarak şarampolde yuvarlanıp bir ağaca çarparak yan yatıp duran araç içindeki M.B-S.B ve M.A.B isimli şahıslar araç içinde sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri geldi. Vatandaşların da yardımıyla kurtarma ekiplerinin 4o dakikalık çalışma ile araç içinde sıkışanları kurtardı.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile kaldırıldıkları Necip fazıl şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şarampole yuvarlanan araç içinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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