Son dakika haberleri: Şişli'deki dansözlü partide skandal görüntüler!

POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı. Partiye katılanlar "bu kadarına da pes" dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.