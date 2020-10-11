Son dakika haberleri: Şişli'deki dansözlü partide skandal görüntüler!

SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE BİR GECE KULÜBÜNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Koronavirüs salgını devam ederken, gece kulüplerindeki skandal görüntüler de gelmeye devam ediyor. Tüm uyarıları ve cezalara rağmen işletmelerde koronavirüs kuralları hiçe sayılmaya devam ediyor. Şişli'de bulunan bir gece kulübündeki dansözlü partinin görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan o anlar büyük tepki çekti. İşte skandal görüntüler ve ayrıntıları...
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.
ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE İÇ İÇE DANS ETTİLER
Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Şişli Mecidiyeköy'de dün ve bu gece skandal görüntüler yaşandı. Bir gece kulübünde korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.
Son dakika haberi... İstanbul'da sözde eğlence adı altında skandal görüntüler | Video
POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı. Partiye katılanlar "bu kadarına da pes" dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.