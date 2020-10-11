Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla birlikte her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri, Milli Piyango Online - MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle sonuçlanarak şans oyunu severlere büyük ikramiye kazandırmaya devam eden Süper Loto sonuçları bugün (11 Ekim 2020 Pazar) için açıklandı. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen şans oyunu severler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında MPİ 11 Ekim Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı bulabilir ve günün şanslı numaraları ile biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla MP TV canlı yayınıyla Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.