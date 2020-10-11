Zeytinburnu’nda ‘şifa’ sergisi

ZEYTİNBURNU Kültür ve Sanat Merkezi'nin (ZKSM) 2020-2021 sezon açılışı, hattat Ahmet Bursalı'nın içinde yaşanılan döneme gönderme yapan 'Şifa' sergisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun verdiği konserle gerçekleştirildi. Yeni sezonda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi ve konser gibi birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı ZKSM'nin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, insanların korona salgınıyla nasıl mücadele edeceğini öğrendiğini ve mevcut şartlarda kültür ve sanat faaliyetlerini devam ettireceklerini ifade etti. Sergi 22 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.